Luka Doncic tornou-se no primeiro atleta a abrir a época de NBA com jogos consecutivos acima dos 40 pontos, dez ressaltos e cinco assistências. Depois de brilhar na derrota caseira com os Golden State Warriors (43 pontos, 12 ressaltos e nove assistências), o esloveno aplicou 49 pontos, 11 ressaltos e oito assistências na receção aos Minnesota Timberwolves (128-110).

Assim, os Los Angeles Lakers ocupam o sexto posto da Conferência Oeste, com uma vitória em dois jogos. Segue-se a visita aos Sacramento Kings (8.º), na madrugada de segunda-feira (1h).