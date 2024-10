Kevin Durant tornou-se no oitavo jogador a atingir os 29.000 pontos na história da época regular da NBA ao marcar 31 na receção dos Suns aos Dallas Mavericks (114-102).



KD, 14 vezes «All Star», está a cumprir a 17.ª temporada na NBA depois de passagens por Seattle SuperSonics, OKC, Warriors e Nets e contabiliza atualmente 29.010 pontos em 1.064 jogos, à média de 27,3 por partida.

Desde a época de estreia, em 2007/08, o campeão olímpico tem médias superiores a 20 pontos por encontro e aos 36 anos, vai com 28,7 nos três jogos já disputados na presente temporada.

«Tenho que agradecer a todas as pessoas que me ajudaram desde criança, aos companheiros de equipa que me passaram a bola, aos que fizeram bloqueios para eu poder lançar e aos treinadores que fizeram jogadas para mim», disse Durant.

A lista de melhores marcadores da época regular da NBA é liderada por LeBon James, que soma 40.543 pontos, em 1.495 jogos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (54.852), Kobe Bryant (48.643), Michael Jordan (41.010), o alemão Dirk Nowitzki (31.560) e Wilt Chamberlain (31.419).