A vitória dos Milwaukee Bucks sobre os Philadelphia 76ers por 126-113 ficou marcada pela prestação incrível de Giannis Antetokounmpo.

O poste grego terminou o encontro com 35 pontos, 17 ressaltos e 20 assistências e tornou-se no primeiro jogador da história da NBA a acabar um jogo com 35 pontos e ao mesmo tempo mais de 15 ressaltos e 20 assistências, algo que também foi um recorde de carreira.

Indo ao jogo em si, os 76ers até começaram melhor o encontro e venceram o primeiro período por 39-25, mas os Bucks triunfaram nos restantes três [36-20, 35-28, e 30-26] alcançando a vitória no final da partida.

Os Milwaukee Bucks estão no sexto lugar da conferência este, em posição de playoff, já os Philadelphia 76ers encontram-se no 13.º posto.

Veja aqui os melhores momentos de Giannis Antetokounmpo na partida frente aos 76ers: