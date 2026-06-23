Os rumores acumulavam-se há meses e o destino era incerto. Até esta terça-feira. Giannis Antetokounmpo, extremo grego de 31 anos, deixou os Milwaukee Bucks e prepara-se para jogar pelos Miami Heat. O negócio contempla as habituais trocas de atletas e escolhas no “draft” da NBA – ou seja, na cerimónia de escolhas de jovens promessas.

Nos Bucks desde 2013, Giannis conquistou a NBA em 2021 e a Taça em 2024, além de ser nomeado MVP por duas vezes e “All-Star” por 10 ocasiões.

De acordo com a imprensa internacional, o extremo Bobby Portis, de 31 anos, também vai reforçar os Heat, integrando o negócio de Giannis. Em troca, os Bucks vão receber Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware e Kasparas Jakucionis, além da 13.ª escolha no “draft” de 2026, as primeiras escolhas em 2031 e 2033, prioridade na segunda ronda de escolhas em 2033, e uma troca na primeira ronda de mercado de 2030.

Numa fase em que ambiciona mais títulos, Giannis acumulou médias de 28 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências em 36 jogos nesta época. Antes, em 2024/25, o grego disputou 73 partidas pelos Bucks, com médias de 31 pontos, 12 ressaltos e sete assistências.

Os Miami Heat conquistaram a NBA em 2006, 2012 e 2013, tendo LeBron James, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade e Udonis Haslem como figuras de relevo.