NBA: Jean-Jacques, ícone de Benfica e Angola, nomeado para o Hall of Fame
Extremo representou o Benfica entre 1988 e 1996. Passou também por Angola, França e Espanha
Jean-Jacques, nome indelével do basquetebol de Angola e do Benfica, está nomeado para o “Hall of Fame” da NBA, figurando no lote internacional de 2026. Enquanto extremo, despontou no 1.º de Agosto até 1988, quando reforçou o Benfica, emblema que representou até 1996. Seguiram-se passagens por França e Espanha, até ao regresso a Portugal, em 2000, pela porta da Portugal Telecom.
Ao terminar a carreira em 2003, Jean-Jacques concluiu o percurso como um dos atletas mais titulados em Portugal e referência de Angola. De tal forma que não está esquecido, sendo nomeado para o “Hall of Fame” da NBA ao lado de figuras como Marc Gasol. Se entrar no "Hall of Fame", então Jean-Jacques será a sétima figura a fazê-lo sem jogar na NBA.
A título de curiosidade, os genes de Jean-Jacques, de 61 anos, foram transmitidos aos filhos Jaques Conceição (ex-Benfica e Ovarense) e Sílvio de Sousa, atualmente em Espanha.
Former Toronto Raptors Jorge Garbajosa, Marc Gasol, and Shawn Marion are all nominees for the Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2026.— Omer Osman (@OmerOsman200) December 19, 2025
[via. NBA Today - ESPN] pic.twitter.com/L6JXzLclOq