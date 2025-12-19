Jean-Jacques, nome indelével do basquetebol de Angola e do Benfica, está nomeado para o “Hall of Fame” da NBA, figurando no lote internacional de 2026. Enquanto extremo, despontou no 1.º de Agosto até 1988, quando reforçou o Benfica, emblema que representou até 1996. Seguiram-se passagens por França e Espanha, até ao regresso a Portugal, em 2000, pela porta da Portugal Telecom.

Ao terminar a carreira em 2003, Jean-Jacques concluiu o percurso como um dos atletas mais titulados em Portugal e referência de Angola. De tal forma que não está esquecido, sendo nomeado para o “Hall of Fame” da NBA ao lado de figuras como Marc Gasol. Se entrar no "Hall of Fame", então Jean-Jacques será a sétima figura a fazê-lo sem jogar na NBA.

A título de curiosidade, os genes de Jean-Jacques, de 61 anos, foram transmitidos aos filhos Jaques Conceição (ex-Benfica e Ovarense) e Sílvio de Sousa, atualmente em Espanha.

