Em final de mandato, Joe Biden cumpriu a tradição e recebeu os campeões da NBA, no caso os Boston Cetlics.

Por isso, na noite desta quinta-feira, o basquetebol nacional viveu novo momento histórico, uma vez que Neemias Queta tornou-se no primeiro português a visitar a Casa Branca na qualidade de campeão da NBA.

O «Verdão» de Boston retoma a ação na madrugada de sábado (meia-noite), no reduto dos Washington Wizards. Os Celtics ocupam o segundo lugar da Conferência Este, com 12 vitórias em 15 jogos. Melhor, apenas os Cleveland Cavaliers, com uma derrota em 16 jogos.