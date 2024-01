Noite histórica na NBA! Joel Embiid marcou 70 dos 133 pontos dos Philadelphia 76ers na vitória contra os San Antonio Spurs.



O poste nascido nos Camarões, mas com passaporte norte-americano, tornou-se no nono jogador a marcar 70 pontos na história da Liga. Além dos pontos, o MVP da época passada conseguiu 18 ressaltos e fez cinco assistências ofuscando a boa prestação do francês Wembanyama (33 pontos, sete ressaltos e duas assistências).



Embiid fez, portanto, uma das melhores exibições da história da NBA precisamente no dia em que se assinalavam 18 anos dos 81 pontos assinados por Kobe Bryant.



Quem também esteve em evidência foi Karl-Anthony Towns. O poste dos Timberwolves marcou 62 pontos (!), mas foi insuficiente para a equipa de Minnesota derrotar os Charlotte Hornets (125-128). Por sua vez, Kevin Durant assinou 43 pontos - marcou o cesto decisivo - no triunfo dos Suns frente aos Bulls (115-113).



Por sua vez, Neemias Queta assistiu do banco à vitória dos Celtics em Dallas (119-100). Tatum e Brown lideraram o conjunto de Boston com 39 e 34 pontos, respetivamente, e bateram Doncic (triplo-duplo com 33 pontos, 18 ressaltos e 13 assistências).



Todos os resultados da noite:



Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, 113-122

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers, 99-126

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs, 133-123

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies, 100-108

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets, 125-128

Phoenix Suns-Chicago Bulls, 115-113

Dallas Mavericks-Boston Celtics, 110-119

Sacramento Kings-Atlanta Hawks, 122-107