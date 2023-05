Os Denver Nuggets garantiram, na madrugada desta sexta-feira, a primeira vaga na final da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), com a vitória por 125-100 na visita aos Phoenix Suns.

O sérvio Nikola Jokic, com um triplo-duplo, de 32 pontos, dez ressaltos e 12 assistências, foi a figura do encontro, conduzindo a formação de Denver à final a Oeste pela quinta vez, depois de 1978, 1985, 2009 e 2020.

Jamal Murray, com 26 pontos, também se destacou nos Nuggets. Cameron Payne, com 31 pontos, foi o melhor nos Suns, numa eliminatória que fechou a favor do Nuggets ao sexto jogo, com um 4-2 final.

O resumo do Suns-Nuggets:

No outro encontro, a Este, os Boston Celtics venceram por 95-86 na visita aos Philadelphia 76ers e igualaram a eliminatória a três, forçando o jogo sete, que vai decidir quem segue para a final.

Joel Embiid e Tyrese Maxey fizeram 26 pontos cada para os Sixers, prestações que não chegaram para o triunfo, perante uma equipa que teve em Marcus Smart o principal destaque, com 22 pontos. Jayson Tatum (19), Jaylen Brown (17) e Malcolm Brogdon (16) também contribuíram com maior evidência para o triunfo dos Celtics. A eliminatória vai ficar decidida na madrugada de domingo para segunda-feira, em Boston (00h30 de Portugal Continental).

De recordar que, na outra meia-final de conferência a Este, os Heat têm vantagem de 3-2 sobre os Knicks, a mesma que, a Oeste, os Lakers têm sobre os Warriors.

O resumo do Sixers-Celtics: