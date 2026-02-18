Kyrie Irving, base dos Dallas Mavericks, vai regressar apenas na próxima temporada, confirmou esta quarta-feira a formação do Texas. O jogador de 33 anos sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo em março de 2025.

Falhou, portanto, toda a temporada até então. O expéctavel seria regressar a meio da época, mas optou por mudar a decisão. Irving preferiu esperar até ao início da próxima temporada para recuperar da melhor forma possível.

Os Mavericks, recorde-se, contava com o «big 3» de Irving, Anthony Davis e Cooper Flagg. Porém, Davis foi trocado para os Wizards. Este trio não chegou a fazer qualquer jogo juntos. A equipa liderada por Jason Kidd ocupa a 12.ª posição da Conferência Oeste com 19 vitórias e 35 derrotas.