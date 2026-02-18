NBA: Kyrie Irving regressa apenas na próxima temporada
Base dos Dallas Mavericks optou por prolongar o tempo de recuperação
Base dos Dallas Mavericks optou por prolongar o tempo de recuperação
Kyrie Irving, base dos Dallas Mavericks, vai regressar apenas na próxima temporada, confirmou esta quarta-feira a formação do Texas. O jogador de 33 anos sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo em março de 2025.
Falhou, portanto, toda a temporada até então. O expéctavel seria regressar a meio da época, mas optou por mudar a decisão. Irving preferiu esperar até ao início da próxima temporada para recuperar da melhor forma possível.
Os Mavericks, recorde-se, contava com o «big 3» de Irving, Anthony Davis e Cooper Flagg. Porém, Davis foi trocado para os Wizards. Este trio não chegou a fazer qualquer jogo juntos. A equipa liderada por Jason Kidd ocupa a 12.ª posição da Conferência Oeste com 19 vitórias e 35 derrotas.
This morning we announced that Kyrie Irving will not return to play during the 2025-26 NBA season as he continues his recovery from ACL reconstruction surgery performed in 2025.— Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 18, 2026
Can’t wait until you’re back on the court, Kai 🫶 #MFFL pic.twitter.com/VQPzo8000p