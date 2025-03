Os Chicago Bulls venceram na madrugada desta sexta-feira os Los Angeles Lakers por 119-117 numa partida que apenas ficou resolvida no último segundo, quando Josh Giddey marcou um lançamento de três pontos desde a linha do meio-campo.

Mas vamos ao jogo. Os Lakers, depois de três derrotas consecutivas, vinham de uma vitória frente aos Pacers e queriam dar seguimento ao triunfo alcançado. No entanto, os Bulls entraram melhor na partida e venceram o primeiro período por 32-22. Os Lakers responderam no segundo quarto com um parcial de 26-37 e foram a vencer para o intervalo por um ponto, 58-59.

No recomeço do encontro, a equipa de Los Angeles manteve o bom momento e voltaram a triunfar no terceiro período, desta vez por 17-32.

Contudo, o melhor estava guardado para o fim, mais propriamente para os últimos 12 segundos da partida. Os Bulls estavam a recuperar terreno no marcador e perdiam já apenas por cinco pontos perto do final.

Patrick Williams marcou um triplo, Josh Giddey recuperou a bola na reposição dos Lakers e assistiu para novo lançamento de três pontos, desta vez de Coby White que colocou os Bulls na frente a seis segundos do fim.

Nem o 30.º ponto de Austin Reaves salvou a equipa de LeBron James e Doncic porque Josh Giddey tinha ideias diferentes. Lançamento de meio-campo, ouve-se o som da buzina e a bola entra. Uma vitória incrível dos Chicago Bulls.

Veja aqui os últimos momentos do encontro: