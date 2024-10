Em Los Angeles, o «King» voltou a brilhar.



Com o melhor arranque os últimos 20 anos, os Lakers receberam os Sacramento Kings e somaram mais um triunfo, desta feita por 131-127. Ainda assim, o jogo não esteve sempre seguro para a equipa da casa, uma vez que LeBron e companhia entraram no último quarto a perder com o placar a apontar para a vantagem dos Kings por 94-87.



No entanto, James liderou o conjunto de Los Angeles à reviravolta ao anotar 16 dos 21 pontos seguidos dos Lakers. Nesse período os Kings não marcaram qualquer cesto e viram o adversário recuperar.

LeBron James terminou a partida com um triplo-duplo de 32 pontos, 14 ressaltos e 10 assistências, e contou com a ajuda de Anthony Davis que fez 31 pontos, tendo registado ainda nove ressaltos, três roubos de bola e dois desarmes de lançamento.

Já os atuais detentores do título de campeão, os Celtics, foram a Detroit vencer os Pistons por 118-124.

Jayson Tatum foi o principal destaque da equipa de Boston com 37 pontos, num jogo em que Jaylen Brown também não esteve nada mal ao assinalar 24 pontos. Por sua vez, o português Neemias Queta não saiu do banco.

No Arizona, houve duelo Kevin Durant e Booker (sem Beal) com Luka Doncic, Kyrie Irving e Klay Thompson. Apesar dos 40 pontos do sloveno, os Suns levaram a melhor (114-102) e tiveram KD em destaque: somou 31 pontos e entrou para a história. O extremo do conjunto de Phoenix tornou-se no oitavo jogador a atingir os 29.000 pontos.

No duelo do Texas, o último rookie do ano, o francês Victor Wembanyama liderou os Spurs à vitória frente aos Rockets com 29 pontos, numa partida que acabou em 109-106 para o conjunto de San Antonio.

Nos outros encontros da noite os Clippers venceram os Nuggets, os Cavaliers os Wizards por 20 pontos de diferença, enquanto os Bulls perderam frente aos Thunder, tal como os Magic frente aos Grizzlies. Por fim, os Miami Heat derrotaram os Hornets e os Timberwolves os Raptors, em Toronto.