Contra todas as probabilidades, os Dallas Mavericks garantiram a primeira escolha no Draft deste ano da NBA, que vai decorrer nos dias 25 e 26 de junho, em Brooklyn. O MVP da Liga universitária, Cooper Flagg, deverá ser a escolha dos texanos. O extremo da Universidade de Duke, de apenas 18 anos, fechou o ano com médias de 19,2 pontos e 7,5 ressaltos por jogo.

A franquia de Dallas entrou na lotaria do Draft com apenas 1,8 por cento de possibilidades de garantir a primeira escolha na eleição do próximo mês, algo que apenas havia conseguido no longínquo ano de 1981.

Essa percentagem tem como base a classificação na fase regular da NBA, sendo que as equipas que a terminaram nas últimas posições das conferências Este e Oeste têm maior probabilidade de serem contempladas com uma importante benesse que visa ajudar a garantir uma maior competitividade entre todas as franquias.

Assim, os principais favoritos a ficarem com a primeira escolha no Draft, em 2025, eram os Utah Jazz, os Washington Wizards e os Charlotte Hornets, todos com 14 por cento de possibilidades, seguidos pelos New Orleans Pelicans, com 10,5 por cento. No entanto, foram os Dallas Mavericks, que partiram para o sorteio com apenas 1,8 por cento de chances, que a garantiram. Como isso foi possível?

Num processo complexo, que se realizou em privado e foi acompanhado por representantes das equipas, da NBA e da consultora Ernst & Young, foram sorteadas chaves de quatro números para definir as primeiras quatro escolhas no Draft. Ou seja, a cada equipa foi atribuído um lote de sequências, em volume proporcional às suas probabilidades, ficando à espera de as ver refletidas no sorteio que se realizou na última madrugada.

Esse processo definiu as quatro equipas que terão prioridade no próximo Draft: Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets. A ordem dos restantes dez lugares tem como base as classificações na fase regular da NBA, dos últimos classificados em diante.

Assim, os Utah Jazz ficam com a quinta escolha, seguidos de Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks e San Antonio Spurs (vaga negociada com os Atlanta Hawks). Seguem-se-lhes as equipas que se qualificaram para o play-off da NBA, este ano.

Reações de espanto

A configuração saída da lotaria do Draft gerou várias reações, dos emojis de riso de LeBron James, jogador dos LA Lakers, ao «Vamos!!!!» da estrela do futebol americano Patrick Mahomes II. Até o antigo dono dos Mavericks, Mark Cuban, considerou «irreal» o resultado do sorteio.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) May 12, 2025

Unreal

OMFG Let's Go Mavs — Mark Cuban (@mcuban) May 13, 2025

Já Dwayne Wade, três vezes campeão da NBA, lembrou que «também já houve alguns grandes jogadores selecionados na quinta escolha», em alusão ao seu caso, quando entrou na Liga pela porta dos Miami Heat, em 2003.

No próximo Draft da NBA serão escolhidos apenas 59 atletas, menos um do que os habituais 60, devido a um castigo imposto aos New York Knicks por irregularidades na transferência de Jalen Brunson, em 2022.