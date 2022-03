Mais um bilhete carimbado para os play-offs da NBA!

Os Memphis Grizzlies bateram os Indiana Pacers (133-103) na última madrugada e juntaram-se ao Phoenix Suns nas equipas já apuradas.

Desmond Bane foi o melhor marcador da partida, com 30 pontos.

Os Suns aproveitaram para fazer história, com um triunfo por 140-130 na casa dos Denver Nuggets. Além do sétimo triunfo consecutivo, a formação do Arizona igualou o melhor registo da história da equipa na fase regular da NBA, com 60 vitórias e 14 derrotas, faltando ainda oito jogos.

Devin Booker foi mais uma vez a figura de proa, ao conseguir 49 pontos, aos quais ainda juntou 10 assistências. O base Chris Paul, que não jogava desde o All-Star, também registou um duplo-duplo (17 pontos e 13 assistências).

Resultados da NBA na última madrugada:

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers, 117-104

Denver Nuggets - Phoenix Suns, 130-140

Memphis Grizzlies - Indiana pacers, 133-103

Milwaukee Bucks - Washington Wizards, 114-102

New Orleans Pelicans - Chicago Bulls, 126-109