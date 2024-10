No último particular de pré-temporada, os Boston Celtics foram derrotados no reduto dos Toronot Raptors, no Canadá (119-118). Apesar do regresso das principais figuras, os campeões da NBA foram prejudicados pelo primeiro e terceiro parcial, pouco conseguidos.

Os quartos de 46-27, 20-40, 31-19 e 22-32 revelam o desenrolar do encontro. Foi a primeira derrota do «Verdão», em cinco encontros de pré-época.

Fora do cinco inicial, Neemias Queta acumulou 10:26 minutos, conseguindo quatro ressaltos e uma assistência.

Entre os anfitriões, Gradey Dick esteve em evidência, com 27 pontos. Nota para as exibições de Scott Barnes (26 pontos, nove ressaltos e 10 assistências), Poeltl (15 pontos e 16 ressaltos), Agbaji (16 pontos) e Davion Mitchell (nove pontos e 10 assistências).

Do outro lado, Tatum foi o mais inconformado (24 pontos, oito ressaltos e seis assistências), a par de Derrick White (23 pontos) e Jaylen Brown (19 pontos).

A estreia dos Celtics na NBA está agendada para a madrugada de 23 de outubro (quarta-feira, 00h30). Os campeões em título receberão os New York Knicks.

Por sua vez, os Raptors ainda farão um último particular, ante os Brooklyn Nets, na madrugada de sábado (00h30). A estreia na NBA acontecerá em casa, na madrugada de 24 de outubro (00h30), diante dos Cleveland Cavaliers.