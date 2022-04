É oficial! LeBron James e Anthony Davis vão assistir aos play-offs da NBA no sofá. Os Lakers não têm hipóteses de chegar ao 10.º lugar, posto que dá acesso ao play-in quando ainda faltam disputar três jogos.



Sem o King, a formação de Los Angeles perdeu no Arizona contra os Phoenix Suns por 121-110 e viu fugir a última esperança de chegar ao play-in. Devin Booker, com 32 pontos, e Ayton (duplo-duplo de 13 ressaltos e 22 pontos) foram os melhores no lado dos vice-campeões da NBA. De resto, a equipa de Monty Williams atingiu a 63.ª segunda vitória na fase regular e estabeleceu um novo recorde da franquia.



Russell Westbrook anotou 22 pontos enquanto Davis conseguiu um duplo-duplo (21 pontos e 13 ressaltos), exibições insuficientes para evitar nova derrota.



Esta madrugada, Neemias Queta voltou a jogar pelos Sacramento Kings. O poste português teve direito a cerca de dez minutos na derrota contra os Pelicans (109-123) e conseguiu registar cinco pontos e quatro ressaltos.



Na última noite ficou, de resto, definido quem vai disputar os play-offs e quem ainda vai jogar o play-in no Este. Heat, Celtics, Bucks, 76ers, Bulls e Raptors têm lugar garantido nos play-offs enquanto Cavs, Nets, Hawks e Hornets vão jogar o play-in, resta saber em que posição vão terminar.



Já no Oeste, Suns, Grizzlies Warriors, Mavs e Jazz têm lugar assegurado no play-off. Os Nuggets, de Jokic, precisam de apenas um triunfo nos últimos dois encontros para fecharem no sexto posto ou então que os Timberwolves percam. Por seu turno, os Clippers já sabem que vão acabar no oito lugar e disputar o play-in, à frente de Pelicans e de Spurs.



Todos os resultados da noite:



Pacers-76ers, 122-131

Magic-Cavs, 120-115

Nets-Rockets, 118-105

Heat-Hornets, 144-115

Raptors-Hawks, 118-108

Bulls-Bucks, 107-127

Timberwolves-Wizards, 114-132

OKC-Blazers, 98-94

Nuggets-Spurs, 97-116

Jazz-Grizzlies, 121-115 (após prolongamento)

Kings-Pelicans, 109-123

Suns-Lakers, 121-110