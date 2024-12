Na noite de natal da NBA, os Boston Celtics foram derrotados frente aos Philadelphia 76ers, por 118-114, num jogo em que o português Neemias Queta esteve 7 minutos em campo. Apesar de uma grande exibição de Jayson Tatum, que marcou 32 pontos e somou 15 ressaltos ,os Celtics não conseguiram contrariar o impacto de Joel Embiid e Tyrese Maxey que somaram 27 e 33 pontos, respetivamente.



Apesar dos esforços de Tatum e Jaylen Brown, que contribuiu com 23 pontos, os campeões viram-se ultrapassados pela eficácia dos 76ers, que alcançaram a 11.ª vitória na temporada. Neemias Queta, nos poucos minutos de utilização, somou dois pontos e cinco ressaltos. Esta derrota coloca a equipa de Joe Mazzulla mais afastada da liderança do Este que pertence aos Cleveland Cavaliers.



Já os Los Angeles Lakers venceram os Golden State Warriors por 115-113, num jogo decidido no último suspiro. LeBron James, numa noite fantástica, tornou-se no jogador com mais jogos disputados no Natal (19) e liderou os Lakers com 31 pontos e 10 assistências.



O duelo foi marcado pelo brilhantismo de ambas as equipas, com Stephen Curry (38 pontos) a empatar a partida para os Warriors com um triplo sensacional a sete segundos do fim. No entanto, Austin Reaves, que assinou um triplo-duplo (26 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências), converteu o lançamento decisivo no último segundo, garantindo uma vitória crucial para os Lakers. A equipa de Los Angeles que viu Anthony Davis sair lesionado no primeiro período, somou a 17.ª vitória na temporada e é agora sexta classificada na Conferência Oeste.



Outros resultados e destaques da noite:

New York Knicks-San Antonio Spurs, 117-114: Mikal Bridges brilhou com 41 pontos e liderou os Knicks a uma vitória apertada. Victor Wembanyama estreou-se no Natal com 42 pontos e 18 ressaltos, tornando-se recordista dos Spurs nesta data.

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks, 105-99: Anthony Edwards marcou 26 pontos, enquanto os Timberwolves seguraram a vantagem contra uns Mavericks desfalcados pela saída de Luka Dončić, lesionado no segundo período. Kyrie Irving ainda tentou salvar a equipa com 39 pontos, mas não foi suficiente.

Phoenix Suns-Denver Nuggets, 110-100: Kevin Durant e Bradley Beal marcaram 27 pontos cada, liderando os Suns a uma vitória sólida frente aos Nuggets. Nikola Jokić destacou-se com 25 pontos e 15 ressaltos, mas não conseguiu evitar a derrota.