NBA: Neemias Queta brilha em triunfo folgado dos Boston Celtics
Internacional português jogou mais de 30 minutos na receção aos Milwaukee Bucks
Neemias Queta foi titular no triunfo caseiro dos Boston Celtics sobre os Milwaukee Bucks, aplicando 14 pontos, oito ressaltos, quatro assistências e um desarme em 30:45 minutos. Os parciais de 26-26, 30-16, 22-19 e 29-18 culminaram no 107-79 a favor do “Verdão”.
Nos anfitriões, as prestações de Jaylen Brown (30 pontos e 13 ressaltos) e de Simons (27 pontos) foram decisivas. Nos Bucks, Rollins, com 25 pontos, foi o mais inconformado.
Assim, os Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este, com 31 vitórias em 49 possíveis. Ao cabo de duas vitórias consecutivas, segue-se a visita aos Dallas Mavericks (11.º a Oeste), na quarta-feira (1h).
Por sua vez, os Buck são 12.º colocados a Este, com 29 derrotas em 47 jogos, apontando à receção aos Chicago Bulls (9.º), também na madrugada de quarta-feira (1h).