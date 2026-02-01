Neemias Queta foi titular no triunfo caseiro dos Boston Celtics sobre os Milwaukee Bucks, aplicando 14 pontos, oito ressaltos, quatro assistências e um desarme em 30:45 minutos. Os parciais de 26-26, 30-16, 22-19 e 29-18 culminaram no 107-79 a favor do “Verdão”.

Nos anfitriões, as prestações de Jaylen Brown (30 pontos e 13 ressaltos) e de Simons (27 pontos) foram decisivas. Nos Bucks, Rollins, com 25 pontos, foi o mais inconformado.

Assim, os Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este, com 31 vitórias em 49 possíveis. Ao cabo de duas vitórias consecutivas, segue-se a visita aos Dallas Mavericks (11.º a Oeste), na quarta-feira (1h).

Por sua vez, os Buck são 12.º colocados a Este, com 29 derrotas em 47 jogos, apontando à receção aos Chicago Bulls (9.º), também na madrugada de quarta-feira (1h).

RELACIONADOS
Basquetebol: Sporting vence Benfica e aproxima-se da liderança
Basquetebol: FC Porto esmaga Oliveirense e aponta ao pódio
Basquetebol feminino: Benfica vence Sporting e atinge «quartos» da Taça