Os Boston Celtics foram a Filadélfia vencer os 76ers por 128-96 e estão a uma vitória de garantir o apuramento para a segunda ronda dos playoffs (3-1).

Com Neemias Queta em campo 17 minutos e a contribuir com nove pontos e oito ressaltos, o triunfo confortável dos Celtics começou a ser construído logo no primeiro período, que terminou com os visitantes a vencer por 34-18.

Pela primeira vez nesta série, os Philadelphia 76ers puderam contar com Joel Embiid, regressado de uma apendicite que o afastou da competição durante as últimas três semanas. O poste camaronês regressou em bom plano - 26 pontos, dez ressaltos e seis assistências - mas não conseguiu travar a inspiração de Jayson Tatum (30 pontos e 11 assistências) e de Payton Pritchard (32 pontos).

Também neste domingo à noite, os Los Angeles Lakers falharam o apuramento imediato para a segunda ronda dos playoffs, ao serem derrotados, depois de três triunfos em três jogos, pelos Houston Rockets por 115-96. Ainda sem Luka Doncic devido a lesão, coube a LeBron comandar os californianos, mas o veterano esteve abaixo do rendimento habitual, ficando-se pelos dez pontos.

Destaque ainda para o triunfo dos San Antonio Spurs fora de casa sobre os Portland Trail Blazers por 114-93. Victor Wembanyama, estrela dos texanos, brilhou com 27 pontos e 12 ressaltos, e foi bem suportado por De'Aaron Fox, com 28 pontos.

Os Spurs lideram a série por 3-1, estando agora a um triunfo do apuramento.

OUTROS RESULTADOS:

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers, 93-89 (2-2)