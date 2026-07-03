Neemias Queta vai continuar a vestir a camisola dos Boston Celtics até ao final da temporada 2030/31. Os valores da renovação do poste internacional português foram revelados pelo seu agente, Bill Duffy, à ESPN, e representa o maior contrato da carreira do único português a competir na NBA.

O novo vínculo contempla mais quatro épocas, depois de os Celtics terem exercido a opção de manter o jogador para 2026/27. No total, Neemias vai receber 56 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de euros), o equivalente a uma média de 14 milhões de dólares por temporada, o que equivale a pouco mais de 12 milhões de euros.

A renovação surge na sequência da melhor época da carreira do jogador de 26 anos. Depois de duas temporadas com utilização reduzida em Boston, Neemias afirmou-se como titular em 2025/26, iniciando de início 75 dos 76 encontros da fase regular.

O internacional português terminou a época com médias de 10,2 pontos, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento por jogo, além de uma eficácia de 65,3 por cento nos lançamentos de campo, o terceiro melhor registo de toda a NBA.

Nos play-offs, apesar da eliminação logo na primeira ronda frente aos Philadelphia 76ers (3-4), Neemias voltou a manter um rendimento consistente, com médias de 9,3 pontos e 6,9 ressaltos em pouco mais de 21 minutos por encontro.