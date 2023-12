Os Boston Celtics venceram na noite de domingo na visita aos Los Angeles Lakers (115-126), num encontro em que o português Neemias Queta voltou a somar tempo de jogo na NBA: seis minutos e 43 segundos.

Neemias fez uma assistência e um ressalto, num duelo em que os Celtics entraram com tudo e já venciam por 12-0, ainda não estavam cumpridos três minutos de jogo. A equipa de Joe Mazzulla chegou a liderar por 18 pontos na primeira parte (14-32), mas os Lakers aproximaram-se com um parcial de 9-0, para o 23-32 registado ao final do primeiro período.

No segundo período, o jogo equilibrou e o intervalo chegou com a vantagem mínima para os Celtics (57-58). Os Lakers só não foram para o descanso com a primeira vantagem na partida porque Anthony Davis falhou o último lançamento.

No início do terceiro período, os Lakers até passaram para a frente, mas os Celtics conseguiram cavar nova diferença relevante, foram para o quarto período com nove pontos de vantagem (90-99) e acabaram a confirmar o triunfo (115-126).

Davis foi o melhor marcador do jogo, com 40 pontos. Kristaps Porzingis foi o melhor marcador dos Celtics, com 28 pontos.

Nos outros jogos do dia de Natal, os New York Knicks venceram os Milwaukee Bucks (129-122), os Denver Nuggets bateram os Golden State Warriors (120-114), os Miami Heat superaam os Philadelphia 76ers (119-113) e os Dallas Mavericks venceram na visita aos Phoenix Suns (114-128).