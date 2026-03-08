NBA: Neemias Queta titular na vitória dos Celtics sobre Cavaliers
Poste português jogou quase 36 minutos e acumulou 11 ressaltos
Neemias Queta foi titular no triunfo dos Boston Celtics no reduto dos Cleveland Cavaliers. Na tarde deste domingo, o poste português acumulou quatro pontos, 11 ressaltos e uma assistência em 35:51 minutos. O “Verdão” venceu por 109-98 (35-26, 21-10, 30-33 e 23-29), com o inevitável Jaylen Brown a acumular 23 pontos, nove ressaltos e oito assistências.
Nos anfitriões, Mitchell (30 pontos), Mobley (24 pontos) e Harden (19 pontos e 10 assistências) foram os mais inconformados.
Desta forma, os Celtics ocupam o segundo lugar da Conferência Este, com 43 vitórias em 64 possíveis. Segue-se a visita ao San Antonio Spurs (2.º a Oeste), na quarta-feira (meia-noite).
Por sua vez, os “Cavs” retomam o trilho dos desaires, encaixando o 25.º em 64 jogos. Na segunda-feira (23h) há receção aos Philadelphia 76ers (8.º).