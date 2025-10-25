NBA: Neemias repete titularidade, mas Celtics voltam a perder
Internacional luso incapaz de embalar a equipa para o primeiro triunfo
Internacional luso incapaz de embalar a equipa para o primeiro triunfo
Neemias Queta e companhia voltaram a perder, desta feita na visita aos New York Knicks, por 105-95 (22-30, 42-14, 18-21 e 23-30). O poste português foi o titular menos utilizado (21 minutos), registando oito pontos, sete ressaltos e uma assistência. No “Verdão”, Jaylen Brown (23 pontos) foi o mais inconformado. Nos anfitriões, Brunson (31 pontos) e Towns (26 pontos e 13 ressaltos) foram os destaques.
Assim, os Celtics ocupam o 14.º e penúltimo lugar da Conferência Este, com duas derrotas, enquanto os Knicks seguem imparáveis no terceiro posto.
No calendário de Neemias e companhia segue-se a visita aos Detroit Pistons (9.º), na noite deste domingo (19h30).
Outros resultados.
Orlando Magic 107-111 Atlanta Hawks;
Brooklyn Nets 124-131 Cleveland Cavaliers;
Houston Rockets 111-115 Detroit Pistons;
Memphis Grizzlies 114-146 Miami Heat;
New Orleans Pelicans 116-120 San Antonio Spurs;
Dallas Mavericks 107-117 Washington Wizards;
LA Lakers 128-110 Minnesota Timberwolves;
Portland Trail Blazers 139-119 Golden State Warriors;
Sacramento Kings 105-104 Utah Jazz;
LA Clippers 129-102 Phoenix Suns.