Os Indiana Pacers venceram nesta madruga de sexta-feira os Oklahoma City Thunder por 108-91 e forçaram o sétimo jogo na final da NBA.

Com a obrigação de vencer o sexto jogo, agora em casa, isto porque estavam em desvantagem 3-2 na eliminatória, os Pacers foram para o intervalo a vencer por 22 pontos de diferença depois dos parciais de 28-25 e 36-17.

No terceiro quarto fecharam as contas da partida com mais uma vitória no período por 26-18 com o destaque a ir para o poste Pascal Siakam, que terminou o encontro com um duplo-duplo (16 pontos e 13 ressaltos).

O melhor que os Thunder conseguiram foi vencer já nos derradeiros 12 minutos por 31-18, mas um parcial insuficiente para evitar a derrota e saem de Indianápolis sem conseguir fechar o título nacional norte-americano de basquetebol.

Com este triunfo, os Pacers obrigam a que se jogue mais uma partida para se decidir o campeonato da NBA. O sétimo encontro está marcado para a próxima segunda feira, em Oklahoma.

Veja aqui os melhores momentos do encontro: