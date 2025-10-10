NBA
NBA: Paul Pierce suspeito de conduzir embriagado
Lenda dos Boston Celtics detido em Los Angeles
Paul Pierce, lenda dos Boston Celtics, foi detido na terça-feira, em Los Angeles, por suspeita de condução sob o efeito de álcool, confirmou a polícia à imprensa norte-americana. A antiga estrela da NBA, de 47 anos, foi encontrada a dormir no carro, parado no trânsito. A via encontrava-se parcialmente bloqueada devido a um acidente ocorrido horas antes.
As autoridades identificaram «sinais claros de embriaguez». Até ao momento, Pierce não se pronunciou publicamente sobre o caso.
Considerado uma das lendas dos Boston Celtics, Paul Pierce foi campeão da NBA em 2008 e eleito o MVP das finais. Terminou a carreira em 2017, nos Los Angeles Clippers.
