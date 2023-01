A NBA revelou, na última madrugada, os titulares para o All Star Game que vai realizar-se a 19 de fevereiro, em Salt Lake City.



LeBron James (Los Angeles Lakers) é o capitão da equipa do Oeste e terá como colegas no cinco inicial Nikola Jokic (Nuggets), MVP das duas últimas épocas, Zion Williamson (Pellicans), Steph Curry (Warriors) e Luka Doncic (Dallas).



Por sua vez, Giannis Antetokounmpo (Bucks) vai ser acompanhado por Kevin Durant e Kyrie Irving, ambos dos Brooklyn Nets, Jayson Tatum (Celtics) e Donovan Mitchell (Cavaliers). Um dos maiores destaques, ou talvez o maior, é a ausência de Joel Embiid (76ers) do cinco inicial.

LeBron, 19.ª vez All Star, e Giannis vão escolher as respetivas equipas poucas horas antes do encontro, uma das novidades da NBA para esta temporada - anteriormente os capitães escolhiam as respetivas equipas uma ou duas semanas antes do jogo.