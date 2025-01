A pouco mais de duas semanas do arranque do fim de semana «All Star», na NBA, já são conhecidas as duas equipas que se vão defrontar num duelo entre Este e Oeste, que acontece a 16 de fevereiro.

O principal destaque vai para a estreia de Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), assim como Cade Cunningham, Evan Mobley, Jalen Williams, Tyler Herro e Alperen Sengun. Destacar que o poste francês vai integrar a formação de Oeste, ao lado de nomes como Stephen Curry, LeBron James e Nikola Jokic.

Do outro lado, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) é o grande nome na formação de este, juntamente com Jayson Tatum ou Karl-Anthony Towns.

A edição deste ano conta com um novo formato, já que ao contrário de apenas um encontro, vão existir três, ou seja, duas meias-finais e a final. Os 24 jogadores vão ser divididos em três equipas, que vão ter como diretores os antigos jogadores Shaquille O'Neal, Charles Barkley e Kenny Smith.

Conheça aqui a lista completa das convocatórias: