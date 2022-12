Neemias Queta teve nesta quarta-feira à noite a melhor exibição da época nos Sacramento Kings, ao contribuir com dez pontos para a vitória sobre os Los Angeles Lakers.

Após o jogo, o poste português falou sobre a sua performance e evolução enquanto jogador no espaço de comentário que a NBCS tem em parceria com as equipas e a seguir foi desafiado a enviar uma mensagem para Portugal.

«Estamos aí. Estamos a crescer, cada dia a subir melhor e estou muito ansioso para poder continuar a crescer e mostrar-vos o meu valor. Estamos juntos, obrigado», disse em bom português, traduzindo depois, de forma mais telegráfica, as palavras.