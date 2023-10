Com dez pontos, três ressaltos e duas assistências, Neemias Queta voltou a estar em bom plano em nova vitória dos Celtics frente aos Philadelphia 76ers, em jogo de pré-temporada.



O poste português voltou a ter minutos na rotação do treinador Joe Mazzulla e teve uma boa contribuição para o triunfo da formação de Boston (112-101) tanto no pintado como em áreas mais afastadas do cesto.



Sem as estrelas Tatum e Brown, Payton Pritchard foi o melhor marcador dos Celtics com 17 pontos. Por sua vez, Kelly Oubre destacou-se nos 76ers com 18 pontos, três ressaltos e uma assistência, aproveitando as ausências de Joel Embiid e de James Harden, base que continua com o futuro em aberto.