Terminada a temporada, a off-season da NBA já arrancou, e em grande: Bradley Beal vai trocar os Washington Wizards pelos Phoenix Suns, revelou este domingo a imprensa norte-americana, citando fontes da liga.

No negócio, Beal segue para Phoenix para formar um novo big three com Devin Booker e Kevin Durant, a quem ainda pode juntar-se Deandre Ayton, este com o futuro mais incerto na franquia de Arizona.

Em troca, os Wizards vão receber Chris Paul, Landry Shamet e pelo menos quatro escolhas de segunda ronda do draft. A equipa de Washington quer receber Paul, 12 vezes All-Star, mas admite a possibilidade de incluir uma terceira equipa no negócio caso o base de 38 anos queira juntar-se a um candidato ao título já na próxima época.

Bradley Beal, por sua vez, deixa Washington 11 anos depois de ter sido escolhido como terceira escolha no draft de 2011: na temporada passada, o base de 29 anos teve médias de 23,2 pontos, 5,4 assistências e 3,9 ressaltos em 50 jogos.