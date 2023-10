Victor Wembanyama estreou-se na última madrugada pelos San Antonio Spurs, num encontro de pré-época frente aos Oklahoma City Thunder, e... surpreendeu. Ou não.

Aquele que é considerado por muitos como o rookie mais promissor da NBA desde a entrada de LeBron James na liga, em 2003, somou 20 pontos e cinco ressaltos.

Mais do que isso, confirmou que pode mesmo vir a ser tudo aquilo que se prevê: um poste quase indefensável no ataque, pela forma como se movimenta mesmo com 2.23 metros de altura, e igualmente competente na defesa.

Ora, este jogo, que terminou com um triunfo dos Thunder por 122-121, foi aliás quase um duelo de rookies, já que do lado de Oklahoma brilhou Chet Holmgren, o número dois do draft de 2022 que perdeu toda a temporada passada devido a lesão – não chegou sequer a estrear-se na NBA.

Os dois quase travaram um duelo pessoal e Holmgren esteve igualmente em grande, com 21 pontos, nove ressaltos e uma assistência.