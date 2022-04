O secretário-geral da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) considerou que a entrada do poste Neemias Queta na NBA é muito positiva para a modalidade em Portugal.

«É difícil ligar o percurso de um jogador ao trabalho feito pela federação com milhares de jogadores. No entanto, acredito que a presença de um jogador português na NBA é um tremendo veículo de promoção para a modalidade, porque a NBA tem um poder amplificador», observou Andreas Zagklis.

O secretário-geral da FIBA falava na sede da Federação Portuguesa de Basquetebol, em Lisboa, onde esteve numa visita de cortesia no âmbito das comemorações do 90.º aniversário da FIBA, organismo do qual Portugal é um dos membros fundadores

«As gerações jovens precisam de ídolos, de referências e de jogadores icónicos, tanto masculinos como femininos. Isso significa que mais jovens vão querer vestir a camisola, pegar na bola e sair para jogar», sustentou ainda Zagklis.