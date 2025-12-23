O treinador dos Indiana Pacers, Rick Carlisle, pediu à NBA que analise um lance ocorrido no primeiro período do jogo frente aos Boston Celtics, na madrugada desta terça-feira, envolvendo o poste português Neemias Queta.

Em causa está uma jogada em que Isaiah Jackson, jogador dos Pacers, alegadamente terá sido atingido duas vezes com o cotovelo pelo internacional luso dos Celtics, acabando por abandonar o encontro para avaliação a uma possível concussão.

Após a derrota de Indiana por 103-95 em Boston, Carlisle mostrou-se crítico em relação à arbitragem e à ausência de revisão do lance em tempo real.

«Foi a cerca de 4.30 ou 4.32 do final do primeiro período. O Isaiah Jackson é cotovelado pelo Queta e, quase em simultâneo, leva uma segunda cotovelada. Depois disso teve de sair para observação por concussão e não conseguiu regressar», afirmou no final do encontro.

O técnico sublinhou que, na sua opinião, a jogada não pareceu acidental e classificou-a como perigosa.

«Espero que a liga analise o lance. Foi algo que devia ter sido visto no momento. É muito perigoso e não pode passar despercebido», reforçou.

Isaiah Jackson, que vinha do banco e esteve apenas dois minutos em campo. Carlisle admitiu ainda não saber quanto tempo o jogador ficará afastado, mas reconheceu a gravidade da situação.

Até ao momento, a NBA não se pronunciou sobre o lance que colocou o internacional português Neemias Queta no centro da polémica após o triunfo dos Celtics.

Veja aqui o lance em questão: