A madrugada desta terça-feira ficou marcada pelos 40 pontos – além de nove ressaltos – aplicados por Anthony Edwards na receção dos Minnesota Timberwolves aos Phoenix Suns. Ainda assim, insuficientes para os anfitriões vencerem. Os parciais de 29-23, 32-34, 23-27 e 24-21 culminaram no 108-105 favorável aos Suns.

Nos visitantes, Mark Williams (22 pontos) e Gillespie (19 pontos) foram os melhores.

Este desfecho deixa os Suns no sétimo lugar da Conferência Oeste, com 14 vitórias em 24 jogos. Por sua vez, os Minnesota Timberwolves são sextos, com nove desaires em 24 partidas.

Desta madrugada também merece destaque a prestação de Derik Queen (33 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências) e de Murphy (32 pontos) pelos New Orleans Pelicans. Todavia, contributos “curtos” para vencer na receção aos San Antonio Spurs (135-132).

Os parciais de 35-25, 42-32, 23-45 e 35-30 contaram com o brilho Barnes (24 pontos) e de Harper (22 pontos) pelos Spurs, que continuam sem contar com o lesionado Wemby.

Assim, os Pelicans ocupam o 15.º e último lugar da Conferência Oeste, enquanto os Spurs são quintos, com 16 triunfos em 23 possíveis. No topo continuam os Oklahoma City Thunder, com apenas uma derrota em 24 jogos.

Outros resultados

Indiana Pacers 116-105 Sacramento Kings