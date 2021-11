Noite incrível de Giannis Antetokounmpo. The «Greek Freak» anotou 47 pontos na vitória dos Milwaukee Bucks na receção aos Lakers por 109-102.



O grego esteve 36 minutos em campo e mostrou uma grande eficácia de lançamento: marcou três dos quatro triplos tentados e converteu 8 dos 11 lances livres que efetuou. Além disso, Giannis somou ainda nove ressaltos e três assistências - um domínio completo do MVP das finais da época anterior.



Ainda sem LeBron, o melhor marcador dos Lakers foi Talen Horton-Tucker com 25 pontos. Russel Westbrook ficou-se pelos 19 pontos enquanto Antonhy Davis somou 18 pontos.



Os vice-campeões da temporada passada, Phoenix Suns derrotaram os Dallas Mavericks por 105-98. Sem Luka Doncic, lesionado, Devin Booker foi a figura do encontro com 24 pontos. Por sua vez, Hardway e Porzinguis marcaram 22 e 21 pontos, respetivamente, e tentaram fazer esquecer o mágico esloveno.



Jimmy Butler anotou 31 pontos no triunfo do Miami Heat contra os Pelicans (113-98) enquanto James Harden (duplo-duplo com 27 pontos e 10 ressaltos) liderou os Nets à vitória contra os Cavs por 109.99.



Os Hawks conseguiram a terceira vitória seguida contra os Boston Celtics (110-99) apesar dos 34 pontos de Jason Tatum. Por último, os Bulls, destaque deste início de temporada, perderam em casa dos Portland Trail Blazers por 112-107.

Todos os resultados da noite:



Charlotte Hornets-Washington Wizards, 97-87

Detroit Pistons-Indiana Pacers, 97-89

Atlanta Hawks-Boston Celtics, 110-99

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers, 109-99

Miami Heat-New Orleans Pelicans, 113-98

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers, 109-102

New York Knicks-Orlando Magic, 98-104

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings, 107-97

Oklahoma City Thuder-Houston Rockets, 101-89

Phoenix Suns-Dallas Mavericks, 105-98

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls, 112-107