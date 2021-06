Num jogo emocionante, os Milwaukee Bucks venceram os Brooklyn Nets (115-111) na «negra» da série e apuraram-se para a final da conferência Este da NBA.

A jogar em casa, os Nets perdiam por dois a dois segundos do fim, mas Kevin Durant – que exibição –, mandou a partida sete da eliminatória para prolongamento com um grande cesto à meia-volta, perante a pressão apertada de PJ Tucker.

Mas aí, no overtime, os esforços de KD não foram suficientes e os Bucks, liderados por um também endiabrado Giannis Antetokounmpo, levaram a melhor.

O final de jogo emocionante:

Em termos individuais, a exibição de Durant entra mesmo para os livros da história: jogou todos os minutos possíveis do encontro e apontou 48 pontos, o melhor registo pontual de sempre de um jogador num jogo sete da história da NBA. A juntar a isso, somou nove ressaltos e seis assistências.

Já Antetokounmpo somou 40 pontos, 13 ressaltos e cinco assistências para os Bucks, que contaram ainda com um inspirado Khris Middleton: 23 pontos, dois deles decisivos, para colocar a turma de Milwaukee em vantagem no prolongamento a uma jogada do fim, dez ressaltos e seis assistências.

Na final de conferência, os Bucks vão defrontar o vencedor da eliminatória entre os Philadelphia 76ers e os Atlanta Hawks.