Os Bulls e os Warriors sofreram as primeiras derrotas da temporada na NBA.



Em Chicago, a equipa de BIlly Donovan perdeu contra os New York Knicks por um ponto de diferença: 103-104. Zach Lavina foi o melhor marcador dos Bulls com 25 pontos, mais dois que Vucevic, jogador montenegrino que registou ainda oito ressaltos. Por outro lado, Kemba Walker foi a figura dos nova-iorquinos com 21 pontos.



Na Califórnia, os Memphis Grizzlies alcançaram um resultado surpreendente e acabaram com a invencibilidade dos Golden State Warriors numa partida que foi a prolongamento. Curry marcou 37 pontos (7 lançamentos de três pontos concretizados) e fez 8 assistências. Ja Morant contribuiu com 30 pontos e foi, uma vez mais, a figura dos Grizzlies.



Luka Doncic brilhou com 25 pontos no triunfo dos Mavaricks contra os Spurs enquanto Embiid anotou 30 pontos na vitória dos 76ers, ainda sem Simmons, ante os Pistons.



Os resultados da noite:



Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 110-102

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 122-111

Chicago Bulls-New York Knicks: 103-104

Houston Rockets-Utah Jazz: 91-122

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 104-99

Golden State Warriors-Memphis Grizllies: 101-104