Os Chicago Bulls venceram na madrugada de domingo os Atlanta Hawks por 152-150, num jogo histórico por ser o mais pontuado da presente temporada da NBA.

Em Atlanta, Matas Buzelis esteve em destaque ao assinar 28 pontos e liderar uma dos Bulls, que contou com nove jogadores a atingirem os dois dígitos na pontuação.

A formação de Chicago já vencia ao intervalo por 83-73, estabelecendo então um novo máximo de pontos numa primeira parte esta época, e acabaria por fixar também o melhor registo ofensivo num jogo em 2024/25.

O desfecho foi decidido nos segundos finais: Jalen Johnson colocou os Hawks na frente a cinco segundos do fim (151-150), mas Buzelis converteu um lance livre decisivo a 4,2 segundos da buzina. Trae Young ainda teve a última palavra, mas falhou o lançamento que poderia ter dado a vitória à equipa da casa.

Do lado de Atlanta, Jalen Johnson foi o melhor marcador, com 36 pontos, enquanto Trae Young somou um máximo da temporada de 35. Ainda assim, os Hawks somaram a terceira derrota consecutiva e a sétima em nove jogos.

De recordar, o encontro terminou com 302 pontos, a maior pontuação desta época na NBA, mas mesmo assim ficaram a 18 pontos do jogo com mais pontos da história sem prolongamentos quando os Golden State Warriors bateram os Denver Nuggets por 162-158 a 2 de novembro de 1990.

Na mesma noite, destaque também para o triunfo dos New York Knicks frente aos Miami Heat por 132-125.

Jalen Brunson brilhou no Madison Square Garden com 47 pontos, o melhor registo da época, além de oito assistências, conduzindo os nova-iorquinos ao oitavo triunfo em nove jogos.

Os Knicks seguem no segundo lugar da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, enquanto os Miami Heat, liderados por Kel’el Ware (28 pontos e 19 ressaltos), atravessa uma fase negativa, com sete derrotas nos últimos oito encontros.

Outros resultados:

Brooklyn Nets-Toronto Raptors, 96-81

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks, 103-100

Washiington Wizards-San Antonio Spurs, 113-124

Sacramento Kings-Houston Rockets, 125-124