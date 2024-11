Na madrugada desta terça-feira, os Cleveland Cavaliers triunfaram no reduto dos Chicago Bulls, por 113-119. Neste embate entre históricos da NBA, os forasteiros já venciam ao intervalo (35-34 e 31-33).

Num encontro de parada e resposta, os Cavaliers resistiram, graças aos parciais de 26-28 e 21-24.

Destaque nos visitantes para Donovan Mitchell (36 pontos e oito ressaltos) e Evan Mobley (15 pontos e 11 ressaltos). Nos Bulls, LaVine (26 pontos) e Patrick Williams (13 pontos e 10 ressaltos) foram os mais inconformados.

Invictos, os «Cavs» seguem na liderança da Conferência Este, com 12 vitórias. No segundo lugar surgem os Boston Celtics, com nove vitórias e dois desaires.

Por sua vez, os Chicago Bulls encaixaram a sétima derrota em 11 partidas, ocupando o 11.º lugar, posto que não dá acesso à qualificação para os play-offs.

Alexander-Shai embala Oklahoma

Na Conferência Oeste, os Oklahoma City Thunder aproveitaram a receção aos Los Angeles Clippers para se adiantarem na liderança isolada (134-128).

Em novo duelo emocionante, os anfitriões edificaram a vantagem até ao intervalo (25-24 e 41-29). Em todo o caso, o terceiro quarto aproximou os Clippers (33-41). Por fim, o derradeiro parcial manteve a toada equilibrada (35-34).

Em evidência nos City Thunder estiveram Gilgeous Alexander-Shai (45 pontos, novo máximo de carreira), além de Jalen Williams (28 pontos). Do outro lado, Powell (31 pontos), Zubac (22 pontos e 14 ressaltos) e James Harden (17 pontos e 11 ressaltos) foram os mais inconformados.

O emblema de Oklahoma ocupa a liderança isolada da Conferência Oeste, com nove vitórias em 11 jogos. Por sua vez, os Clippers estão no último posto de qualificação, no 10.º lugar, com cinco derrotas em 11 encontros.

Outros resultados.

Houston Rockets 107-92

Spurs 116-96 Sacramento Kings