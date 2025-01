Os Cleveland Cavaliers seguem imparáveis no topo da Conferência Este. Na madrugada desta sexta-feira, os Cavs triunfaram na receção ao Atlanta Hawks, por 137-115.

Os parciais de 39-29, 32-34, 39-21 e 27-31 espelham o desenrolar deste encontro, que contou com Garland como estrela maior (26 pontos). Nota também para a prestação de Mobley, com 16 pontos e 10 ressaltos.

Do outro lado, o francês Risacher foi o mais inconformado, com 30 pontos.

Assim, os Cavaliers seguem na liderança da Conferência Este, com 39 vitórias em 48 encontros. Ao cabo de três vitórias consecutivas, segue-se a receção aos Dallas Mavericks – 8.º na Conferência Oeste – na noite de domingo (20h30).

Quanto aos Hawks, seguem no 9.º posto da Conferência Este, com 26 derrotas em 48 partidas. Na noite de sábado, às 22h, há visita aos Indiana Pacers (5.º).

Mais um passeio para LeBron

Em novo triunfo dos Los Angeles Lakers, desta feita no reduto dos Washington Wizards (96-134), LeBron James aplicou 24 pontos, três ressaltos e 11 assistências. Entre os anfitriões, Poole, com 19 pontos, foi o mais inconformado.

Este duelo contou com parciais de 29-42, 16-36, 25-27 e 26-29.

Assim, os Lakers seguem no 5.º posto da Conferência Oeste, com 27 vitórias em 46 possíveis. Segue-se a visita aos New York Knicks – 3.º da Conferência Este – na madrugada de domingo (1h30).

Quanto aos Wizards, seguem no fundo da Conferência Este (15.º), com 41 derrotas em 47 jogos.

Outros resultados

Utah Jazz 113-138 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 120-119 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 119-90 Orlando Magic