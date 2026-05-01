Os Boston Celtics voltaram a perder frente aos Philadelphia 76ers (93-106), no jogo 6 dos quartos de final dos playoffs da NBA, e vão ser obrigados a jogar a «negra» para seguirem em frente. Com esta segunda derrota consecutiva, a equipa de Boston vai decidir a eliminatória no sétimo jogo em sua casa: o TD Garden.

Neemias Queta foi titular, mas não conseguiu parar o trio de luxo dos Sixers, que voltou a fazer uma grande exibição. Tyrese Maxey (30 pontos), Paul George (23 pontos) e Joel Embiid (duplo-duplo, com 19 pontos e 10 ressaltos) foram os destaques da equipa de Filadélfia.

O poste português esteve 20 minutos na quadra, registando quatro pontos e 11 ressaltos, enquanto as estrelas de Boston Jaylen Brown e Jayson Tatum fizeram 18 e 17 pontos, respetivamente.

A série parecia quase decidida para os Celtics de Joe Mazzulla, que falhou dois «match points», após ter vantagem de 3-1 em jogos.

Tudo agora vai decidir-se, em Boston, no jogo da próxima madrugada de domingo.