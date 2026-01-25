Neemias Queta foi suplente utilizado na derrota dos Boston Celtics no reduto dos Chicago Bulls, por 114-111 (30-28, 22-30, 36-27 e 26-26). Ainda que a vencerem ao intervalo, por seis pontos (58-52), o “Verdão” concedeu a reviravolta no terceiro quarto. Em pouco mais de 24 minutos, Neemias Queta acumulou seis pontos, três ressaltos, dois roubos de bola e um desarme.

Apesar dos 33 pontos de Jaylen Brown, a contribuição coletiva dos Bulls revelou-se decisiva, com Coby White em evidência, com 22 pontos.

À margem deste duelo da madrugada deste domingo, os Bulls homenagearam Derrick Rose, ex-base de 37 anos, que representou este emblema entre 2008 e 2016. Por isso, o “jersey” número 1 foi retirado.

Quanto à classificação, os Celtics ocupam o segundo lugar da Conferência Este, com 28 vitórias em 45 possíveis. Segue-se a visita aos Portland Trail Blazers (nonos a Oeste), na terça-feira (1h). Por sua vez, os Bulls são nonos a Este, com 23 vitórias, e apontam à receção aos LA Lakers (quintos a Oeste), também na terça-feira (1h).

Também na madrugada deste domingo, na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers venceram na visita aos Orlando Magic, por 119-105 (25-23, 30-25, 27-22 e 37-35). Destaque para a exibição do inevitável Donovan Mitchell, que aplicou 36 pontos, cinco ressaltos e nove assistências. Nos anfitriões, Banchero foi o mais inconformado, com 27 pontos.

Assim, os “Cavs” ocupam o quinto lugar a Este, com 27 vitórias em 47 partidas. Por sua vez, os Magic são sétimos, com 21 desaires em 44 jogos.

Por último, a Oeste, os Lakers venceram na visita aos Dallas Mavericks, por 116-110 (37-28, 28-24, 14-35 e 37-23), com Doncic a aplicar 33 pontos. Nos anfitriões, Christie (24 pontos) e Marshall (21 pontos e 11 ressaltos) foram os mais inconformados.

Enquanto os Lakers seguem no quinto posto da Conferência Oeste, os Mavericks ocupam o 12.º lugar.

Outros resultados

Utah Jazz 116-147 Miami Heat.