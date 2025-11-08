Neemias Queta foi titular na derrota dos Boston Celtics na visita aos Orlando Magic, na madrugada deste sábado (123-110). Os parciais de 38-25, 21-26, 25-29 e 39-30 levaram o “Verdão” a encaixar a sexta derrota em dez jogos, caindo para o 11.º lugar da Conferência Este. Por sua vez, os Orlando Magic são nonos, com quatro vitórias e cinco desaires.

Quanto a Neemias, o poste português assinou cinco pontos, oito ressaltos e duas assistências em 30 minutos, enquanto Jaylen Brown (32 pontos) e Pritchard (27 pontos) foram os mais inconformados. Nos anfitriões, Wagner (27 pontos) e Bane (22 pontos) foram os principais destaques.

No calendário dos Celtics segue-se nova visita aos Magic, na noite deste domingo (23h).

No topo da Conferência Este seguem os Detroit Pistons, que venceram na visita aos Brooklyn Nets, por 125-107 (27-29, 33-26, 34-19 e 31-33). Em evidência estiveram Cunningham (34 pontos e 10 assistências) e Duren (30 pontos e 11 ressaltos). Nos anfitriões, Porter (28 pontos) foi o mais inconformado.

Assim, os Pistons lideram a conferência com sete vitórias e duas derrotas, enquanto os Nets ocupam o 14.º e penúltimo posto, com uma vitória em nove possíveis.

Na perseguição aos Detroit Pistons continuam os Cleveland Cavaliers, que nesta madrugada venceram no reduto dos Washington Wizards, por 148-114 (39-26, 37-33, 33-27 e 39-28). Nos “Cavs” brilharam Donovan Mitchell (24 pontos) e Jarrett Allen (16 pontos e 14 ressaltos), enquanto McCollum (25 pontos) e Sarr (20 pontos) foram os melhores dos Wizards.

O terceiro triunfo consecutivo deixa os “Cavs” no terceiro lugar da conferência, com seis vitórias em nove possíveis, enquanto os Wizards seguem no 15.º e último posto, com uma vitória.

Ainda no topo da Conferência Este, os Chicago Bulls (2.º) encaixaram a segunda derrota nesta fase, ao perderem no reduto dos Milwaukee Bucks (4.º). Os parciais de 23-25, 30-27, 32-28 e 41-30 culminaram no 125-110.

Nos Bucks, o grego Giannis aplicou 41 pontos, 15 ressaltos e nove assistências. Nos Bulls, Buzelis (20 pontos) e Giddey (16 pontos e 14 assistências) foram os mais inconformados.

Entretanto, na Conferência Oeste, os campeões em título e líderes – os Oklahoma City Thunder – retomaram o trilho das vitórias na visita aos Sacramento Kings, cravando 132-101 no marcador (30-32, 40-24, 28-27 e 34-18). Além do inevitável Shai Gilgeous-Alexander (30 pontos), também o alemão Hartenstein (33 pontos e 19 ressaltos) brilhou nos Thunder.

Nos Sacramento Kings – 12.º classificados – os norte-americanos Westbrook (24 pontos) e DeRozan (18 pontos) foram os mais inconformados.

Na perseguição aos Thunder continuam os Denver Nuggets (3.º), que venceram na receção aos Golden State Warriors (8.º), por 129-104 (32-21, 34-28, 33-28 e 30-27). O inevitável Jokic foi a estrela dos anfitriões, com 26 pontos, nove ressaltos e nove assistências. Nos Warriors, Green (17 pontos) e Butler (16 pontos) foram os melhores.

Outros resultados

Atlanta Hawks 97-109 Toronto Raptors

Sant Antonio Spurs 121-110 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 118-104 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 137-97 Utah Jazz