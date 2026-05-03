Naquela que promete ser uma das principais surpresas desta edição dos playoffs da NBA, os Boston Celtics de Neemias Queta foram eliminados em casa, ante os Philadelphia 76ers, perdendo por 109-100 (32-19, 23-31, 33-25 e 21-25). Na madrugada deste domingo, Neemias conseguiu 17 pontos e 12 ressaltos em 32 minutos.

Nos visitantes, Embiid (34 pontos e 12 ressaltos) e Tyrese Maxey (30 pontos e 11 ressaltos) foram decisivos. No “Verdão”, Jaylen Brown foi o mais inconformado, com 33 pontos.

Ao cabo de três vitórias consecutivas – 4-3 na eliminatória – os Philadelphia 76ers avançam nos playoffs e medem foças com os New York Knicks nos “quartos”. O primeiro “round” está agendado para a madrugada de terça-feira (1h), no reduto dos Knicks.