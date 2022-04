Um cesto de Jayson Tatum em cima da buzina deu a vitória Boston Celtics frente aos Brooklyn Nets por 115-114, no primeiro encontro da ronda inaugural dos playoffs da NBA.



Depois de Durant ter falhado um triplo em cima do limite dos 24 segundos, Al Horford ganhou o ressalto e deu início à derradeira ofensiva do equipa de Boston. Com 12,2 segundos para jogar, Jaylen Brown atacou o cesto e libertou em Smart. Com o tempo a esgotar-se, o base resistiu à tentação de lançar e serviu Tatum, que fugiu a KD e marcou debaixo do cesto.

O jogo ‘caiu’, assim, para os Celtics, com o primeiro «buzzer-beater» da carreira de Tatum, que liderou os anfitriões, com 31 pontos, oito assistências e quatro ressaltos. Por outro lado, Irving teve um regresso em cheio ao T-Garden e anotou 39 pontos - pelo meio foi exibindo o dedo do meio na direção dos adeptos rivais.



Por sua vez, Kevin Durant somou 23 pontos, quatro ressaltos e três assistências, mas só acertou nove de 24 lançamentos de campo (37,5 por cento).



Os Heat também entraram da melhor forma nos playoffs e derrotaram de forma clara os Hawks: 115-91.

A equipa de Miami foi melhor nos primeiros três períodos (23-17, 36-23 e 27-20), entrando para o quarto com uma confortável vantagem de 26 pontos (86-60). Duncan Robinson contribuiu com 27 pontos alicerçado - marcou oito dos nove triplos tentados - enquanto Butler anotou 21.

Por seu lado, Trae Young, a grande ‘estrela’ dos Hawks, viveu uma noite de grande desinspiração, ao acertar um mísero tiro de campo, em 12 tentados, para um total de oito pontos, aos quais acrescentou seis ressaltos e quatro assistências.



Os Milwaukee Bucks, campeões em título, venceram os Chicago Bulls por 93-86. Giannis Antetokounmpo contribuiu com 27 pontos e foi o melhor marcador da partida. Por outro lado, Vucevic (24 pontos e 17 ressaltos) e DeRozan (18 pontos) estiveram em evidência.



Os vice-campeões Suns também não sentiram dificuldades para bater os Pelicans (110-99). Chris Paul deu uma «aula» e marcou 30 pontos, mais cinco que o colega Booker, e fez ainda dez assistênticas.



McCollum ainda agarrou marcou 25 pontos para o conjunto de Orleães enquanto Ingram e Valanciunas ficaram-se pelos 18.