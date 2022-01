Nem os 39 pontos de Steph Curry foram suficientes para os Golden State Warriors baterem os Indiana Pacers. Os californianos perderam por 117-121 no prolongamento e somaram a terceira derrota nos últimos cinco jogos.



Os Pacers igualaram o encontro num triplo de Justin Holiday e forçaram o prolongamento. Conseguiram um parcial de 10-7 e celebraram o segundo triunfo consecutivo apesar das ausências de Myles Turner, Sabonis, Brogdon e McConnell.



O «splash brother» de Curry, Thompson, ficou-se pelos 12 pontos: falhou os sete triplos tentados. Do lado da equipa forasteira, o jovem Chris Duarte foi o melhor marcador com 27 pontos, seguido de Justin Holiday com 16.



Os Suns foram mais fortes no confronto frente aos Mavericks, em Dallas, e venceram por 109-101. Luka Doncic voltou a protagonizar uma grande noite: 28 pontos, oito ressaltos e oito assistências, números insuficientes para evitar a derrota frente aos vice-campeões da NBA.



Devin Booker continua de mão quente e contribuiu com 28 pontos para o triunfo dos Suns enquanto Chris Paul conseguiu um duplo-duplo: dez pontos e 11 assistências.



Os Knicks continuam num mau momento. A formação de Nova Iorque perdeu, no Madison Square Garden, diante dos Pellicans: 91-102.