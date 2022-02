Os Chicago Bulls bateram os Timberwolves por 134-122 num dos sete encontros da última madrugada.



DeRozan foi, uma vez mais, a figura da equipa de Donovan ao marcar com 35 pontos - mais um jogo ao nível de um All Star. Nikola Vucevic foi o segundo melhor marcador dos Bulls com 26 pontos. Por sua vez, Anthony Edwards foi o melhor da equipa de Minnesota com 31 pontos.



Os Hornets passearam em Detroit e triunfaram facilmente por 141-119 com 31 pontos de LaMelo Ball.



Em Atlanta, os Spurs arrasaram os Hawks por 136-121. Dejounte Murray foi indiscutivelmente o destaque da partida ao fazer um triplo-duplo (32 pontos, dez ressaltos e 15 assistências). Além do base, Keldom Johnson contribuiu com 26 pontos e Vassell com 20 para o triunfo do conjunto de Popovich.



Bogdanovic marcou 23 pontos para os Hawks enquanto Trae Young fez um duplo-duplo de 18 pontos e 11 assistências.