Os Bulls estão a causar impacto no arranque da NBA. A entusiasmante equipa de Billy Donovan bateu os Boston Celtics por 128-114 no TD Garden.



Demar DeRozan carregou a equipa de Chicago às costas ao marcar 37 pontos (três triplos) e contou com a preciosa ajuda de LaVine que anotou 26 pontos. Por outro lado, Jaylen Brown marcou 28 pontos, mas o último período dos Celtics foi péssimo - a equipa marcou apenas 11 pontos.



Sem Embiid e Simmons, os Philadelphia 76ers alcançaram a terceira vitória consecutiva frente aos Blazers. Seth Curry foi o melhor marcador da partida com 23 pontos, apesar de apenas ter convertido três dos dez triplos tentados. Drummond fez um duplo-duplo com 14 pontos e 15 ressaltos e Niang saltou do banco para contribuir com 21 pontos.



Por sua vez, Norman Powell marcou 22 pontos para o conjunto de Portland enquanto Lillard e McCollum se ficaram pelos 20 cada.



Nota também para o triunfo dos Clippers por 99-94 frente aos Oklahoma City Thuders. Paul George voltou a estar de mão quente e marcou 32 pontos (27 na segunda parte) para a formação de Los Angeles enquanto Shai Gilgeous-Alexander foi o melhor de OKC com 28 pontos.



Os Knicks foram derrotados em Nova Iorque pelos Toronto Raptors (113-104). OG Anunoby foi a figura do encontro com 36 pontos, seguido de R.J. Barrett (Knicks) que anotou 27 pontos.

Os Hawks receberam e bateram os Wizards por 118-111 enquanto os Cleveland Cavaliers surpreenderam os Hornets (113-110).



Todos os resultados da noite:



Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, 110-113

Indiana Pacers-San Antonio Spurs, 131-118

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers, 113-103

Atlanta Hawks-Washington Wizards, 118-111

Boston Celtics-Chicago Bulls, 114-128

New York Knicks-Toronto Raptors, 104-113

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets, 106-97

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic, 97-115

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder, 99-94