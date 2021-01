Efeito Harden? Ainda é cedo para dizer. Mas a verdade é que os Brooklyn Nets venceram esta noite os New York Knicks, por 116-109, numa espécie de «dérbi da Big Apple».

O reforço, contratado aos Houston Rockets, ainda não jogou pela nova equipa, mas os Nets contaram com a inspiração de Kevin Durant [na foto], que se destacou como melhor marcador, com 26 pontos, tornando-se no primeiro jogador dos Nets a fazer 25 ou mais pontos em oito jogos consecutivos nos últimos 40 anos (desde Bernard King, em 1979).

As grandes figuras da noite foram Damian Lillard (40 pontos, 13 assistências) e CJ McCollum (28 pontos, 10 assistências), a dupla dos Portland Trail Blazers que igualou o feito dos históricos Clyde Drexler e Terry Porter (em 1992) com ambos a alcançarem num só jogo 25 ou mais pontos e 10 ou mais assistências: neste caso, foram 68 pontos e 23 assistências de ambos no triunfo sobre os Sacramento Kings [ver vídeo].

Noutros jogos da noite, o esloveno Luka Doncic voltou a brilhar na vitória dos Dallas Mavericks em casa dos Charlotte Hornets, enquanto os campeões Lakers, com LeBron James a comandar (26 pontos), venceram em Oklahoma e mantêm a invencibilidade fora de casa (7-0), naquele que é o melhor início de temporada da história da equipa.

Resultados da noite:

New York Knicks - Brooklyn Nets, 109 - 116

LA Clippers – New Orleans Pelicans, 111 - 106

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers, 126 - 132

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies, 107 - 118

Oklahoma City Thunder - LA Lakers, 99 - 128

Charlotte Hornets - Dallas Mavericks, 93 - 104

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks, 101 - 110