Miami Heat e Memphis Grizzlies selaram, na madrugada deste sábado, a presença nos playoffs da NBA, ao derrotarem Atlanta Hawks e Dallas Mavericks, respetivamente.

Em Atlanta, o fator casa foi insuficiente para os Hawks resistirem aos Heat (114-123). Num duelo que contou com prolongamento, os anfitriões não foram capazes de operar a reviravolta até ao término do quarto parcial (24-33, 29-29, 24-24 e 29-20). Por isso, no tempo-extra, os Miami Heat aplicaram um parcial de 8-17.

Destaque nos forasteiros para Tyler Herro (30 pontos), Adebayor (17 pontos e 11 ressaltos) e para Highsmith (12 pontos e dez ressaltos). Do outro lado, Trae Young (29 pontos) e Okongwu (28 pontos e 12 ressaltos) foram os mais inconformados.

Assim, os Miami Heat vão medir forças com os Cleveland Cavaliers, numa eliminatória que arranca este domingo. Quanto aos Hawks, voltam a cair no “play-in” para a fase maior da competição.

Anthony Davis marca 40, mas Grizzlies afastam Mavericks

No duelo marcado por um estrondoso afundanço de Ja Morant, os anfitriões venceram por 120-106 (39-24, 27-25, 30-29 e 24-28).

Destaque nos Memphis para Ja Morant (22 pontos), Desmond Bane (22 pontos) e para Jaren Jackson (24 pontos). Entre os Dallas Mavericks, os 40 pontos de Anthony Davis foram insuficientes para alcançar os playoffs.

Desta forma, os Memphis Grizzlies juntam-se aos Oklahoma City Thunder, numa eliminatória que começa este domingo.

Ora, depois de perderem a última final da NBA para os Boston Celtics de Neemias Queta, os Mavericks falham os playoffs, tal como em 2023.

A fase mais aguardada da NBA começa na tarde deste sábado, pelas 18h, quando os Indiana Pacers recebem os Milwaukee Bucks. Mais tarde, às 20h30 e 23h, há Denver Nuggets-LA Clippers e New York Knicks-Detroit Pistons, respetivamente.

Na madrugada deste domingo (1h30), os LA Lakers recebem os Minnesota Timberwolves. Durante a tarde, pelas 18h, os Oklahoma City Thunder recebem os Memphis Grizzlies.

A fechar, às 20h30, os campeões em título – os Boston Celtics de Neemias Queta – recebem os Orlando Magic.

Na segunda-feira, à meia-noite, os Cleveland Cavaliers recebem os Miami Heat. Noite dentro, pelas 2h30, os Golden State Warriors visitam os Houston Rockets.

As eliminatórias são decididas à melhor de sete jogos.