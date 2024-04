Mais uma madrugada, mais uma «masterclass» de LeBron James, desta vez, na casa dos Brooklyn Nets. Em pleno Barclays Center, o ala norte-americano apontou 40 pontos, no triunfo dos LA Lakers, por 116-104 e saiu ovacionado... pelo público da casa. A excelente exibição de LeBron James ajudou a formação de Los Angeles a somar a sexta vitória em sete jogos. Nesta altura, os Lakers ocupam o nono lugar da conferência Oeste, já os Nets estão no 11.º lugar, a Este, e somam apenas três triunfos nos últimos dez encontros.

Nos outros jogos da noite, destaque para o triunfo dos Dallas Mavericks, na casa dos Houston Rockets, por 125-107. Luka Doncic, quem mais, foi a figura do encontro, com mais um «duplo-duplo» para a conta pessoal, com 47 pontos e 12 ressaltos, a confirmarem o sétimo triunfo consecutivo para a turma de Dallas.

Também fora de portas, os Los Angeles Clippers levaram a melhor sobre os Charlotte Hornets, por 130-118 e garantiram assim a terceira vitória seguida, no campeonato. Paul George com 41 pontos e Ivica Zubac, com um «duplo-duplo», de 24 pontos e 12 ressaltos ajudaram a carimbar novo triunfo para a formação de Los Angeles, que ocupa o quarto lugar na divisão Oeste.

Outros resultados:

New York Knicks 112-113 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 113-117 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 101-109 Chicago Bulls